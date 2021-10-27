"Она труженица и яркая девочка": Лев Лещенко оценил шансы Ольги Бузовой стать заслуженной артисткой РФ
Артист считает, что исполнительнице стоит подумать, насколько ей самой нужно это звание.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Знаменитый эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Лайфом заявил, что возможность Ольги Бузовой получить звание заслуженной артистки РФ зависит от мнения россиян. Накануне артистка пообщалась с фанатами и смайликом ответила на вопрос, когда же она может быть удостоена этого звания.
"Она яркая девочка, и я считаю, что если народ попросит, то можно будет, наверное, это звание получить. Во всяком случае, она интересно работает. Её много критикуют, но она труженица. Ольга должна сама подумать, нужно ли ей это звание, как также нужно было подумать, надо было ли ей играть во МХАТе. Это уже выбор каждого", — сказал он в беседе с Лайфом.
Лещенко добавил, что Бузова работает, трудится и пытается сделать что-то. Артист напомнил, что в РФ иногда это звание получают люди, которых никто не знает, а иногда всенародные любимцы его не удостаиваются.
Кстати, ранее Лещенко назвал "отребьем" современных исполнителей. При этом он не отрицает, что сейчас есть неплохие вокалисты. Однако ему непонятно, зачем они идут в рэп. В качестве примера одарённых людей артист привёл Егора Крида.
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