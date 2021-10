Бузова так исковеркала английский на чемпионате мира, что даже фанаты сгорели со стыда, услышав это

35-летняя Ольга Бузова стала приглашённой звездой, которая открыла чемпионат мира по боксу, проходящий в Сербии. Певица исполнила военную песню "Катюша" и повторила свою культовую фразу, немного её переиначив: "Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!" Но во время выступления с собственными треками Бузова перенервничала и заявила: From love with Russia (вместо правильного From Russia with love — "Из России с любовью").