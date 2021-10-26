НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бузова так исковеркала английский на чемпионате мира, что даже фанаты сгорели со стыда, услышав это

Певица перенервничала и изобрела альтернативную грамматику, над чем даже сама посмеялась в "Инстаграме".

26 октября, 14:05

Фото © Instagram / buzova86

35-летняя Ольга Бузова стала приглашённой звездой, которая открыла чемпионат мира по боксу, проходящий в Сербии. Певица исполнила военную песню "Катюша" и повторила свою культовую фразу, немного её переиначив: "Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!" Но во время выступления с собственными треками Бузова перенервничала и заявила: From love with Russia (вместо правильного From Russia with love — "Из России с любовью").

Видео © Instagram / buzova86

Об этом артистка сообщила в "Инстаграме", показав видео и посмеявшись над своим промахом: "Так нервничала, что в конце выступления сказала: From Love with Russia. Кстати, тоже звучит неплохо!" Пользователи Сети были настроены менее позитивно, поразившись легкомыслию инста-дивы.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Позорище номер один

Тигр Шарпа

Бедные сербы! Вначале Югославия, потом Косово, теперь Бузова

Озимандия

Такая тишина в конце неловкая 😂

Diana

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Не обошёл эту тему и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который во время обсуждения сборной России по футболу довёл Бузову до слёз вопросом про коньяк по утрам. В этот раз он прокомментировал выступление певицы в инстаграме канала "Матч ТВ" так: From morning with cognac, что вольно можно перевести как "После утра с коньяком". Многих пользователей Сети шутка мужчины насмешила, но не все оценили его поступок.

Губерниев пытается хоть как-то удержаться на плаву. Где Бузова — там он. Чтобы не забыли его, чтобы говорили. Разве нормальный мужчина будет так себя вести? Прилипала. Противно

Елена Лискова

Бузова унизила сестру, намекнув на её бедность, но пиарщик дивы раскрыл, как всё было на самом деле

Бузова унизила сестру, намекнув на её бедность, но пиарщик дивы раскрыл, как всё было на самом деле

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1