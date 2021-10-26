Бузова так исковеркала английский на чемпионате мира, что даже фанаты сгорели со стыда, услышав это
Певица перенервничала и изобрела альтернативную грамматику, над чем даже сама посмеялась в "Инстаграме".
35-летняя Ольга Бузова стала приглашённой звездой, которая открыла чемпионат мира по боксу, проходящий в Сербии. Певица исполнила военную песню "Катюша" и повторила свою культовую фразу, немного её переиначив: "Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!" Но во время выступления с собственными треками Бузова перенервничала и заявила: From love with Russia (вместо правильного From Russia with love — "Из России с любовью").
Видео © Instagram / buzova86
Об этом артистка сообщила в "Инстаграме", показав видео и посмеявшись над своим промахом: "Так нервничала, что в конце выступления сказала: From Love with Russia. Кстати, тоже звучит неплохо!" Пользователи Сети были настроены менее позитивно, поразившись легкомыслию инста-дивы.
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Такая тишина в конце неловкая 😂
Не обошёл эту тему и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который во время обсуждения сборной России по футболу довёл Бузову до слёз вопросом про коньяк по утрам. В этот раз он прокомментировал выступление певицы в инстаграме канала "Матч ТВ" так: From morning with cognac, что вольно можно перевести как "После утра с коньяком". Многих пользователей Сети шутка мужчины насмешила, но не все оценили его поступок.
Губерниев пытается хоть как-то удержаться на плаву. Где Бузова — там он. Чтобы не забыли его, чтобы говорили. Разве нормальный мужчина будет так себя вести? Прилипала. Противно
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