Козерогов призвали внести в Красную книгу после жуткого видео охоты на Алтае
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Жительница Москвы показала, как застрелила парнокопытное, а потом прогулялась с его головой за спиной.
Депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов после новости об убийстве алтайского козерога москвичкой призвал региональные власти рассмотреть вопрос о включении вида в Красную книгу субъектов РФ, чтобы защитить популяцию от охоты и не допустить её исчезновения.
"Если для региона это животное ценное, а я согласен, что оно ценное, то возникает вопрос к региональным властям: почему оно до сих пор не в Красной книге? Давайте зададим вопрос региональным чиновникам: если это символ региона, то почему он ещё не в Красной книге? Могли бы защитить, но не сделали этого. Почему?" — возмутился депутат в беседе с Лайфом.
По его словам, для включения вида в Красную книгу нужно проделать большую работу, провести анализ численности, но Госдума совместно с Минприроды готова оказать помощь региону в этом вопросе. Бурматов также отметил, что занесение алтайских козерогов в Красную книгу субъектов может открыть дискуссию по поводу включения его в Красную книгу РФ.
Напомним, ранее охотница Из Москвы показала видео убийства алтайского козерога и ужаснула пользователей Сети. Они предупредили, что природа не прощает такое и женщине ещё вернётся совершённое ею зло.