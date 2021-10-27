Козерогов призвали внести в Красную книгу после жуткого видео охоты на Алтае

Жительница Москвы показала, как застрелила парнокопытное, а потом прогулялась с его головой за спиной.

Депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов после новости об убийстве алтайского козерога москвичкой призвал региональные власти рассмотреть вопрос о включении вида в Красную книгу субъектов РФ, чтобы защитить популяцию от охоты и не допустить её исчезновения.

"Если для региона это животное ценное, а я согласен, что оно ценное, то возникает вопрос к региональным властям: почему оно до сих пор не в Красной книге? Давайте зададим вопрос региональным чиновникам: если это символ региона, то почему он ещё не в Красной книге? Могли бы защитить, но не сделали этого. Почему?" — возмутился депутат в беседе с Лайфом.

По его словам, для включения вида в Красную книгу нужно проделать большую работу, провести анализ численности, но Госдума совместно с Минприроды готова оказать помощь региону в этом вопросе. Бурматов также отметил, что занесение алтайских козерогов в Красную книгу субъектов может открыть дискуссию по поводу включения его в Красную книгу РФ.