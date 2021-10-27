В Кремле отреагировали на решение суда по "скифскому золоту"
26 октября после семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме принял решение о том, что ценности вернутся на Украину.
Фото © Hennadii Minchenko / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images
России предстоит проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о "скифском золоте". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее решение амстердамского суда, который постановил вернуть артефакты на Украину.
"Что касается "скифского золота", то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", — отметил представитель Кремля.
"Эти предметы принадлежат Крыму": Французы возмутились решением амстердамского суда отдать "скифское золото" Украине
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. И 26 октября после семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме принял решение о том, что "скифское золото" вернётся на Украину.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил изучить ситуацию, связанную с отказом вернуть в Крым "скифское золото".
Лента новостей
В Кремле отреагировали на использование Украиной турецких ударных беспилотников в Донбассе
сегодня в 09:30
"Она труженица и яркая девочка": Лев Лещенко оценил шансы Ольги Бузовой стать заслуженной артисткой РФ
сегодня в 09:23
Козерогов призвали внести в Красную книгу после жуткого видео охоты на Алтае
сегодня в 09:20
Комментариев: 0