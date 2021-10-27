Глава СК поручил изучить ситуацию с отказом вернуть Крыму "скифское золото"
Следствие в рамках правового поля также "даст должную оценку нарушению интересов России".
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с отказом Амстердамского суда вернуть в Крым "скифское золото".
"В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым", — говорится в сообщении СК.
Следствие в рамках правового поля также "даст должную оценку нарушению интересов России".
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Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. И 26 октября после семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме принял решение о том, что "скифское золото" вернётся на Украину.
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