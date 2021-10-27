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ФАС России возбудила дело против Apple

В случае если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

27 октября, 06:55

Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

"Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании", — цитирует ТАСС сообщение службы.

В случае если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

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Напомним, в конце августа ФАС выносила Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Служба получила жалобы от владельцев "яблочной" техники, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, компания предусматривает комиссию от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователей устройств не информируют о возможности покупок за пределами каталога.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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