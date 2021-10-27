В Якутии охранник пытался вынести золото на 11 млн рублей в пене для бритья
Мужчина ежедневно отсыпал немного сырья из хранилищ, маскируя украденное в тайниках.
Фото © "МВД Медиа"
В Якутии охранник золотодобывающего предприятия попытался украсть драгметалл, который сам же и охранял, но был пойман с поличным полицейскими, которые за ним следили.
Как сообщает "МВД Медиа", мужчина в течение нескольких дней отсыпал себе необработанное золото из хранилища и прятал его в тайники. Это заметили другие сотрудники и сообщили в полицию. Те внимательно проследили за охранником и взяли его с поличным, когда он пытался вынести похищенное за день до выхода в отпуск.
"Признавшись в преступлении, охранник указал вещи, в которых оборудовал тайники. Из корпуса переносного аккумулятора и тубуса от пены для бритья полицейские извлекли более 2,8 кг золотосодержащего концентрата", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.
По оценкам, примерная стоимость золота составила более 11 миллионов рублей. На охранника завели уголовное дело по двум статьям. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее Лайф писал, что в Якутии сварщик из акционерного общества "Поиск золото" намыл золота в общей сложности на 3,7 миллиона рублей. Драгметалл мужчина собирал, пока его коллеги уходили на обеденный перерыв.
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