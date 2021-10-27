В Якутии охранник пытался вынести золото на 11 млн рублей в пене для бритья

В Якутии охранник золотодобывающего предприятия попытался украсть драгметалл, который сам же и охранял, но был пойман с поличным полицейскими, которые за ним следили.

Как сообщает "МВД Медиа", мужчина в течение нескольких дней отсыпал себе необработанное золото из хранилища и прятал его в тайники. Это заметили другие сотрудники и сообщили в полицию. Те внимательно проследили за охранником и взяли его с поличным, когда он пытался вынести похищенное за день до выхода в отпуск.

"Признавшись в преступлении, охранник указал вещи, в которых оборудовал тайники. Из корпуса переносного аккумулятора и тубуса от пены для бритья полицейские извлекли более 2,8 кг золотосодержащего концентрата", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

По оценкам, примерная стоимость золота составила более 11 миллионов рублей. На охранника завели уголовное дело по двум статьям. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.