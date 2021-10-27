Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2021, 08:31
3839

Глава Союза украинцев Португалии возмутился открытием памятника Гагарину

Фото © Facebook / Taguspark

Фото © Facebook / Taguspark

По словам уроженца Львова Павла Садоха, этот бюст имеет "явное идеологическое содержание".

Председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха негативно отреагировал на открытие в стране бюста Юрию Гагарину. О своём отношении к памятнику первому космонавту в истории Земли он написал в статье для издания Observador.

"Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жёстких диктаторских режимов прошлого столетия", — написал Садоха, заявив, что бюст имеет "явное идеологическое содержание".

Тогда Илон Маск — южноафриканец. Почему Украина присваивает себе Сергея Королёва?
Тогда Илон Маск — южноафриканец. Почему Украина присваивает себе Сергея Королёва?

Также украинец, который является уроженцем Львова, раскритиковал позицию гендиректора технопарка Taguspark (именно там установили памятник Гагарину).

"В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объёмов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?" — возмутился Садоха.

"Ждём вышиватный спутник": Зеленский похвастался успехами Украины в космосе и насмешил Сеть
"Ждём вышиватный спутник": Зеленский похвастался успехами Украины в космосе и насмешил Сеть

По его словам, 15 республик СССР якобы были "превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность".

Напомним, первый в Португалии бюст Гагарину открыли в технопарке "Тагушпарк" (Taguspark) в городе Оэйраше 17 октября. Церемония была приурочена к 60-летию первого в истории полёта человека в космос.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Юрий Гагарин
  • Португалия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar