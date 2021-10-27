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Глава Союза украинцев Португалии возмутился открытием памятника Гагарину

По словам уроженца Львова Павла Садоха, этот бюст имеет "явное идеологическое содержание".

27 октября, 05:31
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.dn.pt/sociedade/gagarine-tem-agora-busto-em-oeiras-14230333.html?fbclid=IwAR2npFyen0kHp_Qr0eeO_r3MQLBz3Io01xMKvRiiY_Tjk7teP70jUcs5vek" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Taguspark</a></p>

Фото © Facebook / Taguspark

Председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха негативно отреагировал на открытие в стране бюста Юрию Гагарину. О своём отношении к памятнику первому космонавту в истории Земли он написал в статье для издания Observador.

"Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жёстких диктаторских режимов прошлого столетия", — написал Садоха, заявив, что бюст имеет "явное идеологическое содержание".

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Также украинец, который является уроженцем Львова, раскритиковал позицию гендиректора технопарка Taguspark (именно там установили памятник Гагарину).

"В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объёмов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?" — возмутился Садоха.

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По его словам, 15 республик СССР якобы были "превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность".

Напомним, первый в Португалии бюст Гагарину открыли в технопарке "Тагушпарк" (Taguspark) в городе Оэйраше 17 октября. Церемония была приурочена к 60-летию первого в истории полёта человека в космос.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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