Глава Союза украинцев Португалии возмутился открытием памятника Гагарину

Председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха негативно отреагировал на открытие в стране бюста Юрию Гагарину. О своём отношении к памятнику первому космонавту в истории Земли он написал в статье для издания Observador.

"Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жёстких диктаторских режимов прошлого столетия", — написал Садоха, заявив, что бюст имеет "явное идеологическое содержание".

Также украинец, который является уроженцем Львова, раскритиковал позицию гендиректора технопарка Taguspark (именно там установили памятник Гагарину).

"В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объёмов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?" — возмутился Садоха.

По его словам, 15 республик СССР якобы были "превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность".