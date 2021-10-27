Поклонская ответила на угрозы Кулебы никогда не оставлять её в покое
Она напомнила, что украинские политики устроили госпереворот и разрушили некогда цветущую страну.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал, что Киев "никогда не оставит её в покое".
"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", — рассказала Поклонская в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что Украина уже посылала запрос на экстрадицию Натальи Поклонской в МИД Кабо-Верде. Тогда сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.
Комментариев: 0