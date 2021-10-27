НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Поклонская ответила на угрозы Кулебы никогда не оставлять её в покое

Она напомнила, что украинские политики устроили госпереворот и разрушили некогда цветущую страну.

27 октября, 05:15
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал, что Киев "никогда не оставит её в покое".

"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", — рассказала Поклонская в беседе с РИА "Новости".

Захарова — о желании Киева найти Поклонскую в Африке: Пусть сначала применят правосудие у себя

Захарова — о желании Киева найти Поклонскую в Африке: Пусть сначала применят правосудие у себя

Напомним, что Украина уже посылала запрос на экстрадицию Натальи Поклонской в МИД Кабо-Верде. Тогда сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1