В Кремле отреагировали на планы Зеленского вслед за золотом скифов "вернуть и Крым"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях заявлений лидера Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вслед за золотом скифов "вернуть и Крым". Он отметил, что такие высказывания являются территориальными притязаниями к Москве.

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", — сказал он.