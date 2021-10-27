В Кремле отреагировали на планы Зеленского вслед за золотом скифов "вернуть и Крым"
Ранее суд Амстердама постановил отдать несколько сотен артефактов из музеев полуострова Незалежной.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях заявлений лидера Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вслед за золотом скифов "вернуть и Крым". Он отметил, что такие высказывания являются территориальными притязаниями к Москве.
"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", — сказал он.
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда Амстердама. 26 октября 2021 года инстанция постановила отдать артефакты Украине. В Крыму назвали это решение политизированным.
Комментариев: 0