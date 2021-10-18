Хитрый пёс на видео выманил косточку у своего брата, и этот безотказный манёвр узнает каждый хозяин
Братья и сёстры постоянно что-то делят. То любовь родителей, то место в комнате, то вкусняшки. Пушистые герои этого материала доказали: такое соперничество бывает и у животных.
Золотистые ретриверы Гамджа и Чип из Калифорнии, США, — настоящие интернет-звёзды. На аккаунт пушистиков в "Тиктоке" подписано порядка полумиллиона человек. Вместе со своими хозяевами питомцы путешествуют по миру и вообще неплохо проводят время. Вот только вся идиллия между братьями разрушается, когда между ними встаёт вкусняшка. Недавно, когда Гамджа наслаждался своей косточкой, сзади подкрался Чип.
На кадрах вирусного ролика видно, что Гамджа, чья кличка переводится с корейского как "картошка", вниманием брата к его лакомству очень недоволен. Только Чип полизал косточку, как его хвостатый родственник показал зубы, намекая, что уже готов защищать свою еду. Вот только невозмутимая настойчивость и уверенность пушистого воришки взяли верх. Уже через полминуты питомцы лежали вместе и с удовольствием грызли одну косточку на двоих, пишет Daily Star.
Видео быстро стало вирусным, а в комментариях собачники уже были готовы ругаться: почему это у одной собаки есть жевательное угощение, а у другой нет. Хозяева сразу же оправдались. Оказывается, Чипу тоже вручили косточку, но он расправился с ней очень быстро и решил помочь братику. Досмотрев видео до конца, зрители выдохнули: все ждали, что исход битвы будет намного страшнее…
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