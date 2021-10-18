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Хитрый пёс на видео выманил косточку у своего брата, и этот безотказный манёвр узнает каждый хозяин

Братья и сёстры постоянно что-то делят. То любовь родителей, то место в комнате, то вкусняшки. Пушистые герои этого материала доказали: такое соперничество бывает и у животных.

18 октября, 09:00

Кадры из видео © TikTok / gamjamypotato

Золотистые ретриверы Гамджа и Чип из Калифорнии, США, — настоящие интернет-звёзды. На аккаунт пушистиков в "Тиктоке" подписано порядка полумиллиона человек. Вместе со своими хозяевами питомцы путешествуют по миру и вообще неплохо проводят время. Вот только вся идиллия между братьями разрушается, когда между ними встаёт вкусняшка. Недавно, когда Гамджа наслаждался своей косточкой, сзади подкрался Чип.

Кадры из видео © TikTok / gamjamypotato

На кадрах вирусного ролика видно, что Гамджа, чья кличка переводится с корейского как "картошка", вниманием брата к его лакомству очень недоволен. Только Чип полизал косточку, как его хвостатый родственник показал зубы, намекая, что уже готов защищать свою еду. Вот только невозмутимая настойчивость и уверенность пушистого воришки взяли верх. Уже через полминуты питомцы лежали вместе и с удовольствием грызли одну косточку на двоих, пишет Daily Star.

Кадры из видео © TikTok / gamjamypotato

Кадры из видео © TikTok / gamjamypotato

Видео быстро стало вирусным, а в комментариях собачники уже были готовы ругаться: почему это у одной собаки есть жевательное угощение, а у другой нет. Хозяева сразу же оправдались. Оказывается, Чипу тоже вручили косточку, но он расправился с ней очень быстро и решил помочь братику. Досмотрев видео до конца, зрители выдохнули: все ждали, что исход битвы будет намного страшнее…

Мои собаки ни за что бы так не стали делиться…

vxrhernandez

Не буду лгать, я очень беспокоилась.

barney470

Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами

Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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