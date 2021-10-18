Хитрый пёс на видео выманил косточку у своего брата, и этот безотказный манёвр узнает каждый хозяин

Братья и сёстры постоянно что-то делят. То любовь родителей, то место в комнате, то вкусняшки. Пушистые герои этого материала доказали: такое соперничество бывает и у животных.