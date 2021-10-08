Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами

У тиктокерши darcy_boris_lily живёт целых четыре очаровательных пушистика: три золотистых ретривера и немецкая овчарка. Обычно питомцы ведут себя прилично, но стоило хозяйке вернуться домой пораньше, стало ясно — пушистики не прочь повеселиться.

Кадры из видео © TikTok / darcy_boris_lily

Девушка поделилась роликом, где показала, как застала хвостатых на диване вместе с подружкой — овечкой Бенни, которая тут же сбежала "с места преступления". А вот пёсики, сгорая от стыда, остались сидеть как вкопанные. Да ещё смотрели на владелицу такими жалобными глазами, что не простить их было невозможно. Пушистики растопили и сердца пользователей — ролик посмотрели уже семь миллионов раз.

Эта овчарка выглядит ну очень виноватой. У неё есть телефон, чтобы как-то с ней связаться, поддержать? cctclcc1

Все собаки смотрят на тебя, словно говоря: "Мы никого не приглашали! Овца сама сюда пришла" minniethekittie

"Эта собака очень похожа на овцу!" — подумал я, прежде чем осознать, что это действительно овца imprestonbradley

Кадры из видео © TikTok / darcy_boris_lily