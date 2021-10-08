НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами

Питомцы так засмущались, что их вид сделал ролик вирусным в TikTok.

8 октября, 09:05

Кадры из видео © TikTok / darcy_boris_lily

У тиктокерши darcy_boris_lily живёт целых четыре очаровательных пушистика: три золотистых ретривера и немецкая овчарка. Обычно питомцы ведут себя прилично, но стоило хозяйке вернуться домой пораньше, стало ясно — пушистики не прочь повеселиться.

Кадры из видео © TikTok / darcy_boris_lily

Девушка поделилась роликом, где показала, как застала хвостатых на диване вместе с подружкой — овечкой Бенни, которая тут же сбежала "с места преступления". А вот пёсики, сгорая от стыда, остались сидеть как вкопанные. Да ещё смотрели на владелицу такими жалобными глазами, что не простить их было невозможно. Пушистики растопили и сердца пользователей — ролик посмотрели уже семь миллионов раз.

Эта овчарка выглядит ну очень виноватой. У неё есть телефон, чтобы как-то с ней связаться, поддержать?

cctclcc1

Все собаки смотрят на тебя, словно говоря: "Мы никого не приглашали! Овца сама сюда пришла"

minniethekittie

"Эта собака очень похожа на овцу!" — подумал я, прежде чем осознать, что это действительно овца

imprestonbradley

Кадры из видео © TikTok / darcy_boris_lily

Кадры из видео © TikTok / darcy_boris_lily

Пока одни комментаторы шутили по поводу жалобного взгляда собак, другие не понимали, как такое вообще могло произойти и откуда дома взялась овца. Оказывается, Бенни появилась в семье ещё маленьким ягнёнком. Поначалу она жила в доме вместе со всеми, но, когда повзрослела, её переселили в загон на улице. Как собакам удалось освободить свою приятельницу и провести домой — так и осталось загадкой для всех, пишет Daily Star.

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Жители подмосковного СНТ наткнулись на "кладбище" породистых животных и ужаснулись

вчера в 13:16

Сахалинец привязал собаку к авто и проехался на полной скорости, а после выкинул в канаву

сегодня в 05:21

Россиянам предложили понаблюдать за потоком метеоров Дракониды

сегодня в 01:37

Дрэг-квин в TikTok затроллили русские фанаты, приняв его за Хованского, несмотря на макияж и парики

вчера в 15:56

63-летняя Шэрон Стоун оконфузилась на съёмке, когда откровенное платье слетело с её груди

сегодня в 08:10

Новости партнеров

Layer 1