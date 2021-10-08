Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами
Питомцы так засмущались, что их вид сделал ролик вирусным в TikTok.
У тиктокерши darcy_boris_lily живёт целых четыре очаровательных пушистика: три золотистых ретривера и немецкая овчарка. Обычно питомцы ведут себя прилично, но стоило хозяйке вернуться домой пораньше, стало ясно — пушистики не прочь повеселиться.
Девушка поделилась роликом, где показала, как застала хвостатых на диване вместе с подружкой — овечкой Бенни, которая тут же сбежала "с места преступления". А вот пёсики, сгорая от стыда, остались сидеть как вкопанные. Да ещё смотрели на владелицу такими жалобными глазами, что не простить их было невозможно. Пушистики растопили и сердца пользователей — ролик посмотрели уже семь миллионов раз.
Эта овчарка выглядит ну очень виноватой. У неё есть телефон, чтобы как-то с ней связаться, поддержать?
Все собаки смотрят на тебя, словно говоря: "Мы никого не приглашали! Овца сама сюда пришла"
"Эта собака очень похожа на овцу!" — подумал я, прежде чем осознать, что это действительно овца
Пока одни комментаторы шутили по поводу жалобного взгляда собак, другие не понимали, как такое вообще могло произойти и откуда дома взялась овца. Оказывается, Бенни появилась в семье ещё маленьким ягнёнком. Поначалу она жила в доме вместе со всеми, но, когда повзрослела, её переселили в загон на улице. Как собакам удалось освободить свою приятельницу и провести домой — так и осталось загадкой для всех, пишет Daily Star.
WOW-animals
Крокодил в один прыжок съел дрон, который кружил над ним, но журналисты восстановили жуткие кадры
4 октября, 11:50
15 настолько милых котиков, что любой их кусь — это лучшее, что может случиться в жизни человека
3 октября, 15:00
15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову
2 октября, 11:00
Комментариев: 0