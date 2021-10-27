FT узнала о требованиях "Газпрома" к Молдавии в обмен на менее дорогой газ

Компания "Газпром" предлагала Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС, а также перенести согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на поставки российского газа со скидкой. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, "Газпром" согласился снизить цену, если Молдавия отложит либерализацию газового рынка и усиление конкуренции. Как уточняет FT, после того как президентом республики стала Майя Санду, настроенная на развитие отношений с ЕС, Москва смотрит на переговоры по газовому контракту с Молдавией более широко.