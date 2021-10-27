FT узнала о требованиях "Газпрома" к Молдавии в обмен на менее дорогой газ
По данным СМИ, Кишинёву предложили отложить либерализацию газового рынка.
Фото © Pixabay
Компания "Газпром" предлагала Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС, а также перенести согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на поставки российского газа со скидкой. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, "Газпром" согласился снизить цену, если Молдавия отложит либерализацию газового рынка и усиление конкуренции. Как уточняет FT, после того как президентом республики стала Майя Санду, настроенная на развитие отношений с ЕС, Москва смотрит на переговоры по газовому контракту с Молдавией более широко.
"Газпром" ведёт переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдавию исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдавии с другими поставщиками не считаем корректным", — заявил представитель "Газпрома".
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
Комментариев: 0