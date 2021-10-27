Пассажирский самолёт рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский Airbus A220, выполняющий рейс Каир – Москва, подал сигнал тревоги после вылета и возвращается в аэропорт египетской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Как уточняет РИА ФАН, запрос на аварийное приземление получен спустя 40 минут после вылета.