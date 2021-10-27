Пассажирский самолёт рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги
В настоящее время борт снижается для посадки в аэропорту египетской столицы.
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Пассажирский Airbus A220, выполняющий рейс Каир – Москва, подал сигнал тревоги после вылета и возвращается в аэропорт египетской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Как уточняет РИА ФАН, запрос на аварийное приземление получен спустя 40 минут после вылета.
А ранее сегодня бизнесджет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала возможная разгерметизация салона. Приземление воздушного судна прошло благополучно.
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