Летевший из Петербурга в Дубай бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево
Там внезапно сработал датчик, который контролирует герметичность внутри салона и кабины.
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Бизнес-джет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала возможная разгерметизация салона.
"Пассажирский самолёт Challenger 600 рейсом Санкт-Петербург — Дубай экстренно приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Собеседник агентства уточнил, что посадка воздушного судна в Шереметьево прошла благополучно. Данную информацию также подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. Обстоятельства инцидента выясняются.
А ещё Лайф рассказывал, как в Челябинске совершил экстренную посадку самолёт с 85 пассажирами на борту. Причиной экстренной посадки стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. Во время приземления никто не пострадал.
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