НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Летевший из Петербурга в Дубай бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево

Там внезапно сработал датчик, который контролирует герметичность внутри салона и кабины.

27 октября, 08:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бизнес-джет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала возможная разгерметизация салона.

"Пассажирский самолёт Challenger 600 рейсом Санкт-Петербург — Дубай экстренно приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства уточнил, что посадка воздушного судна в Шереметьево прошла благополучно. Данную информацию также подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. Обстоятельства инцидента выясняются.

"Сыграем с "колёс": Самолёт с хоккеистами "Амура" совершил экстренную посадку в Нижнекамске

"Сыграем с "колёс": Самолёт с хоккеистами "Амура" совершил экстренную посадку в Нижнекамске

А ещё Лайф рассказывал, как в Челябинске совершил экстренную посадку самолёт с 85 пассажирами на борту. Причиной экстренной посадки стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. Во время приземления никто не пострадал.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1