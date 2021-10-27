Летевший из Петербурга в Дубай бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево

Бизнес-джет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала возможная разгерметизация салона.

"Пассажирский самолёт Challenger 600 рейсом Санкт-Петербург — Дубай экстренно приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства уточнил, что посадка воздушного судна в Шереметьево прошла благополучно. Данную информацию также подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. Обстоятельства инцидента выясняются.