Раскрыты любимые жанры компьютерных игр среди женщин и мужчин

В компьютерные игры рубится 87% опрошенных россиян, причём разница между играющими мужчинами и женщинами составляет всего 9% в сторону мужчин. Это стало известно из результатов опроса сервисов VK "Работа" и ResearchMe, которое оказалось в распоряжении Лайфа. Он проводился среди 1317 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.

Интересно, что девушки предпочитают казуальные игры и аркады, а мужчины облюбовали шутеры и стратегии. Кстати, работающие специалисты играют чаще, чем безработные или те, кто находится в поиске работы. Так что не нужно думать, что "воротнички-игроманы" — это исключительно безработные люди, у которых нет реальной жизни, а есть только компьютер и куча энергетиков и остатков еды возле него. А ещё "воротнички-игроманы" не любят спускать деньги на своё увлечение. Чуть меньше половины респондентов играют либо в бесплатные онлайн-игры, либо тратят на них не более пяти тысяч рублей в год, таких, кстати, 33%, а пиратством промышляет всего 8% опрошенных.

Однако представители рабочих профессий не просто любят играть, а тратят на это довольно много времени. Так, четверть опрошенных играет от четырёх до шести часов в неделю. От одного до трёх часов в неделю посвящает играм треть опрошенных, а киборгов-убийц, которые задротят более десяти часов в неделю, — 14%. Самыми популярными компьютерными играми среди работяг стал танковый симулятор World of Tanks, популярная MOBA Dota 2 и онлайн-шутер Call of Duty: Warzone.

Симпатизируют синие воротнички и киберспорту. Активно следит за дисциплинами 23% респондентов. Ещё 37% просто знают о существовании киберспорта, а 26% — хотят углубиться в эту тему и начать в ней разбираться. Большинство опрошенных считает, что киберспорт — полноценная работа, вид спорта или и то и другое. Лишь 24% тружеников считают, что такой спорт — обычное развлечение и не спорт вовсе. Поменять свою скучную работу на карьеру киберспортсмена хотело бы 28% трудяг, а 34% не исключают такого развития событий, но после подробного изучения этой темы, а поучаствовать в каком-нибудь соревновании, даже не будучи продвинутым киберспортсменом, хотело бы более половины респондентов.