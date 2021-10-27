Глава МВД Украины призвал граждан повышать навыки стрельбы
По его словам, этот навык необходим в стране, которая "восьмой год находится в состоянии войны".
Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан страны повышать навыки практической стрельбы. Такой пост появился в среду в его фейсбуке.
"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти, этому надо уделять повышенное внимание в обществе... Необходимо повышать практические навыки стрельбы среди мирного населения. Ведь закон Украины "Об основах народного сопротивления" вступит в силу в следующем году, а практические навыки стрельбы очень понадобятся для построения обновлённой территориальной обороны Украины", — написал он.
Министр добавил, что человек, занимающийся стрельбой, "должен доверять оружию, которое держит в руках", и верить в себя.
Ранее в Госдуме раскритиковали украинских политиков за "безумные фантазии" о ракетах, нацеленных на Москву. По словам депутата Олега Морозова, "дело не в ракетах, которых на самом деле нет", а в том, что такими заявлениями политические деятели Украины играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях Москвы и Киева и на перспективах их развития.
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