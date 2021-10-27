Глава МВД Украины призвал граждан повышать навыки стрельбы

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан страны повышать навыки практической стрельбы. Такой пост появился в среду в его фейсбуке.

"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти, этому надо уделять повышенное внимание в обществе... Необходимо повышать практические навыки стрельбы среди мирного населения. Ведь закон Украины "Об основах народного сопротивления" вступит в силу в следующем году, а практические навыки стрельбы очень понадобятся для построения обновлённой территориальной обороны Украины", — написал он.

Министр добавил, что человек, занимающийся стрельбой, "должен доверять оружию, которое держит в руках", и верить в себя.