В Хабаровске выявили контрабанду леса в Китай на 3,2 миллиарда рублей

В Хабаровске была выявлена контрабанда леса в Китай на сумму 3,2 миллиарда рублей. За четыре года своей деятельности преступная группировка незаконно вывезла из России более 708 тысяч кубометров лесоматериалов, сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с июня 2015 по сентябрь 2019 года две хабаровские компании, специализирующиеся на экспорте пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины", — говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

В офисах организаций и по месту проживания членов группировки были проведены обыски, оперативники изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны. В настоящее время расследование продолжается. Возбуждено пять уголовных дел по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов". За это преступление обвиняемым может грозить от семи до 12 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.