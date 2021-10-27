"Ау! Ему 23 года": Собчак заступилась за Моргенштерна, которого захейтили за слова о Дне Победы
Журналистка напомнила, что как представитель нового поколения музыкант просто не понимает масштабов такого праздника.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Телеведущая Ксения Собчак заступилась за рэпера Алишера Моргенштерна после поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина проверить высказывания артиста "о бессмысленности празднования Дня Победы". После скандального высказывания с критикой в адрес певца выступили многие представители общественности.
"Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это его загнобить хотите? За непонимание?" — написала она в своём Telegram.
Светская львица объяснила, что Моргенштерн "просто не понимает такое празднование" и "зачем такой масштаб", поэтому честно в этом признался.
Ранее в интервью с Ксенией Собчак Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, в связи с чем Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна про День Победы и выяснить, есть ли в высказываниях рэпера "нарушения действующего законодательства". Сам рэпер уже принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.
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