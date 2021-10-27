Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с ковидом

Россия готова делиться опытом по борьбе с ковидом с другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите.

"Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией", — заявил российский лидер.

Президент предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.