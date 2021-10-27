Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с ковидом
Президент предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из стран АСЕАН.
Фото © ТАСС / AP Photo/Roman Yarovitcyn
Россия готова делиться опытом по борьбе с ковидом с другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите.
"Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией", — заявил российский лидер.
Президент предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
А ранее арезидент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что число смертей в результате пандемии коронавируса превосходит военные потери среди основных участников Первой мировой войны. Глава государства напомнил, что ковид во всём мире унёс жизнь свыше 4,9 миллиона человек.
Комментариев: 0