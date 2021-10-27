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Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с ковидом

Президент предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из стран АСЕАН.

27 октября, 12:20
<p>Фото © ТАСС / AP Photo/Roman Yarovitcyn</p>

Фото © ТАСС / AP Photo/Roman Yarovitcyn

Россия готова делиться опытом по борьбе с ковидом с другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите.

"Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией", — заявил российский лидер.

Президент предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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А ранее арезидент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что число смертей в результате пандемии коронавируса превосходит военные потери среди основных участников Первой мировой войны. Глава государства напомнил, что ковид во всём мире унёс жизнь свыше 4,9 миллиона человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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