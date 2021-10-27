В Югре полицейские изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя
Владельцы спиртных напитков сомнительного происхождения намеревались реализовывать их в двух населённых пунктах региона.
Кадр из видео © Сайт УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Видео © Сайт УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада, где хранилось свыше 11 тонн контрафактного алкоголя. В отношении владельцев спиртного возбуждены уголовные дела, сообщили в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
"Выявлены факты незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий на территории Сургута и Нефтеюганска. В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 11 тонн сомнительного алкоголя", — говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, двое жителей Сургута купили спирт и табак без акцизных марок и хранили всё это, чтобы потом продать. Всего у них нашли 14 000 бутылок с крепким алкоголем и около 750 бутылок спиртосодержащей жидкости, а также свыше 33 500 пачек сигарет. А вот в Нефтеюганске 38-летний местный житель действовал один. Тем не менее он умудрился скопить в гараже более 6400 немаркированных бутылок с водкой и коньяком общей стоимостью миллион рублей. Всё это он хотел также перепродать в мелкой рознице.
Напомним, волна смертельных отравлений суррогатным алкоголем ранее произошла в Оренбуржье. Она началась 7 октября, когда сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. На данный момент известно о более чем 30 погибших. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного алкогольного продукта.
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