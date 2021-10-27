В Югре полицейские изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя

Как уточнили в управлении, двое жителей Сургута купили спирт и табак без акцизных марок и хранили всё это, чтобы потом продать. Всего у них нашли 14 000 бутылок с крепким алкоголем и около 750 бутылок спиртосодержащей жидкости, а также свыше 33 500 пачек сигарет. А вот в Нефтеюганске 38-летний местный житель действовал один. Тем не менее он умудрился скопить в гараже более 6400 немаркированных бутылок с водкой и коньяком общей стоимостью миллион рублей. Всё это он хотел также перепродать в мелкой рознице.