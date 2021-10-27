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Матч сборной России против Кипра в Петербурге пройдёт с 30%-ной заполняемостью трибун

Встреча состоится на "Газпром-арене" 11 ноября и станет предпоследней в отборе ЧМ в Катаре.

27 октября, 12:07
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Матч между сборными России и Кипра в рамках отбора ЧМ-2022 состоится при 30%-ной заполняемости трибун. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром в Санкт-Петербурге с 30%-ной заполняемостью. С завтрашнего дня планируем начать реализацию билетов", — заявил Дюков.

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Добавим, что встреча состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена". После этого команда Валерия Карпина сыграет в Сплите против команды Хорватии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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