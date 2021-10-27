Матч сборной России против Кипра в Петербурге пройдёт с 30%-ной заполняемостью трибун

Матч между сборными России и Кипра в рамках отбора ЧМ-2022 состоится при 30%-ной заполняемости трибун. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром в Санкт-Петербурге с 30%-ной заполняемостью. С завтрашнего дня планируем начать реализацию билетов", — заявил Дюков.