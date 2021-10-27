Легенду "Спартака" Тихонова дисквалифицировали на два года в Казахстане

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях в Казахстане из-за того, что увёл своих подопечных во время матча с "Кайратом".

"За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов fair play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 дисциплинарного регламента главного тренера команды "Астана" Тихонова Андрея дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК", — говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Казахстана.