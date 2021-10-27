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Легенду "Спартака" Тихонова дисквалифицировали на два года в Казахстане

Местный клуб он возглавил осенью прошлого года, а до этого работал в "Крыльях Советов", "Енисее" и ряде других команд.

27 октября, 12:00
<p>Фото © ФК "Астана"</p>

Фото © ФК "Астана"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях в Казахстане из-за того, что увёл своих подопечных во время матча с "Кайратом".

"За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов fair play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 дисциплинарного регламента главного тренера команды "Астана" Тихонова Андрея дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК", — говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Казахстана.

Тихонов — Кокорину: Работать надо!

Тихонов — Кокорину: Работать надо!

Отметим, во время матча чемпионата Казахстана "Кайрат" — "Астана" Андрей Тихонов увёл свою команду в подтрибунное помещение при счёте 0:1 в пользу соперника. Через несколько минут столичные футболисты вернулись на поле. Связано это было с несогласием с целым рядом судейских решений.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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