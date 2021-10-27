Погба назвал "большим враньём" слухи о конфликте между ним и Сульшером
В последнем матче с "Ливерпулем" он получил красную карточку в середине второго тайма, а его команда уступила со счётом 0:5.
Фото © ТАСС / EPA / Peter Powell
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба резко прокомментировал информацию о конфликте между ним и главным тренером команды Оле Гуннаром Сульшером.
"Большое враньё помогает делать заголовки", — написал Погба в своём твиттере.
Ранее в СМИ появилась информация, что после матча с "Ливерпулем" Погба извинился перед партнёрами за удаление в середине второго тайма, а также нелестно отозвался о Сульшере. Добавим, что встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Юргена Клоппа. После игры журналисты сообщили о том, что руководство МЮ может уволить Сульшера в ближайшие дни. В числе возможных кандидатов на смену ему назывались Зинедин Зидан или экс-наставник "Челси" Антонио Конте.
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