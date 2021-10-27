Нападающий "Нефтехимика" и лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин в интервью Sport24 признался, что хотел бы вернуться в московский "Спартак", воспитанником академии которого является.

"В "Спартаке" была высокая конкуренция, и я её проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочется ли вернуться? Конечно. Слежу за командой, переживаю", — подчеркнул Юшин.