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"Слежу за командой": Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хотел бы вернуться в "Спартак"

На его счету уже 15 голов в 19 матчах текущего сезона второго по силе российского дивизиона.

27 октября, 10:45
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fcneftekhimik?z=photo-26578072_457274741/album-26578072_281410960" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Нефтехимик"</a></p>

Фото © VK / ФК "Нефтехимик"

Нападающий "Нефтехимика" и лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин в интервью Sport24 признался, что хотел бы вернуться в московский "Спартак", воспитанником академии которого является.

"В "Спартаке" была высокая конкуренция, и я её проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочется ли вернуться? Конечно. Слежу за командой, переживаю", — подчеркнул Юшин.

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Отметим, что Юшин является воспитанником "Спартака". После этого он поиграл за целый ряд клубов, в том числе из Армении, Македонии и Белоруссии. В 2020 году он перешёл в нижнекамский "Нефтехимик". В текущем сезоне на его счету 15 голов в 19 матчах. На данный момент он является лучшим бомбардиром ФНЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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