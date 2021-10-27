"Слежу за командой": Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хотел бы вернуться в "Спартак"
На его счету уже 15 голов в 19 матчах текущего сезона второго по силе российского дивизиона.
Фото © VK / ФК "Нефтехимик"
Нападающий "Нефтехимика" и лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин в интервью Sport24 признался, что хотел бы вернуться в московский "Спартак", воспитанником академии которого является.
"В "Спартаке" была высокая конкуренция, и я её проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочется ли вернуться? Конечно. Слежу за командой, переживаю", — подчеркнул Юшин.
Отметим, что Юшин является воспитанником "Спартака". После этого он поиграл за целый ряд клубов, в том числе из Армении, Македонии и Белоруссии. В 2020 году он перешёл в нижнекамский "Нефтехимик". В текущем сезоне на его счету 15 голов в 19 матчах. На данный момент он является лучшим бомбардиром ФНЛ.
Комментариев: 0