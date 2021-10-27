Феноменально: Дина Аверина выиграла в упражнениях с обручем и стала 14-кратной чемпионкой мира
Её сестра Арина по ходу выступления допустила небольшую ошибку и заняла лишь шестое место.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Россиянка Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, одержав победу в упражнениях с обручем. Турнир проходит в эти дни в Японии.
В финале она бесподобно исполнила свою программу, получив 27,750 балла. На втором месте расположилась представительница Белоруссии Алина Горносько, которая проиграла Авериной почти два балла. Тройку сильнейших замкнула итальянка София Раффаэли.
Ещё одна россиянка — Арина Аверина — по ходу финала допустила ошибку и показала лишь шестой результат, получив 24,950 балла.
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