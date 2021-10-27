Россиянка Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, одержав победу в упражнениях с обручем. Турнир проходит в эти дни в Японии.

В финале она бесподобно исполнила свою программу, получив 27,750 балла. На втором месте расположилась представительница Белоруссии Алина Горносько, которая проиграла Авериной почти два балла. Тройку сильнейших замкнула итальянка София Раффаэли.