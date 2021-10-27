Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию к Саакашвили
Он назвал сложившуюся ситуацию международным скандалом и позором для грузинских властей.
Фото © Instagram/gordondmytro
Украинскому журналисту Дмитрию Гордону закрыли въезд в Грузию, куда он отправился, чтобы посетить в тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили.
"Час назад прилетел в Тбилиси и всё это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили", — написал Гордон в "Инстаграме".
Он назвал сложившуюся ситуацию международным скандалом и позором для грузинских властей. Журналист уже собирается вылетать назад на родину.
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Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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