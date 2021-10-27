Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию к Саакашвили

"Час назад прилетел в Тбилиси и всё это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили", — написал Гордон в "Инстаграме".