В Красноярске полковник МВД нанял наркодилера для поджога машины неугодного соседа

В Красноярском крае начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками Вячеслава Скибу заподозрили в заказе поджога автомобиля соседа, который ставил машину на его парковочное место. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Преступная цепочка в обыкновенном уголовном деле оказалась куда запутаннее, чем кажется на первый взгляд. В полицию обратился владелец "восьмёрки", которую под покровом ночи подожгли неизвестные. Преступный след привёл полицейских к местному барыге. Однако каково было удивление правоохранителей, когда наркодилер назвал имя заказчика поджога. По словам задержанного, им оказался начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю Вячеслав Скиба.

Выяснилось, что высокопоставленный полицейский не поделил с соседом парковочное место у дома и таким образом решил преподать тому урок. Также задержанный поджигатель рассказал, что Скиба в силу своей профессиональной деятельности крышевал его наркобизнес, получая ежемесячно за это от 250 до 500 тысяч рублей. Именно поэтому мужчина решил оказать правоохранителю "услугу". В ближайшее время полковника отстранят от должности. Материалы переданы в СК.