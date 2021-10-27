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Владимир Кехман назначен новым гендиректором МХАТ имени Горького

В Минкультуры надеются, что он сможет решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте.

27 октября, 10:22

Российский бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман станет генеральным директором театра МХАТ им. М. Горького в Москве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры России.

"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра", — сообщили в пресс-службе министерства.

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В новом качестве приоритетами работы Кехмана станут вопросы развития учреждения и поддержания творческой атмосферы. В Минкультуры выразили надежду на то, что он сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте.

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Напомним, что раньше Кехман был гендиректором в Новосибирском государственном театре оперы и балета, однако оставил эту должность в 2017 году. На его место пришёл немецкий дирижёр Дмитрий Юровский.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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