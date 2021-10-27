Лайф узнал, какие регионы не спешат запрещать работу алкомаркетов вслед за Москвой

Москва зачастую задаёт тренды для регионов страны, даже когда речь идёт о введении коронавирусных ограничений. Так, столичный опыт QR-кодов уже широко используется в десятках субъектов федерации, ещё больше регионов решили продлить ноябрьские "ковикулы" по примеру Москвы и Подмосковья. Однако столичная инициатива запретить работу алкомаркетов на период нерабочих дней поддержки в регионах не получила, выяснил Лайф.

"Запрещать работу алкомаркетов не планируем", — ответили нам в приёмной губернатора Новгородской области.

К слову, в этом регионе нерабочие дни были введены ещё с 25 октября. Работать продолжают предприятий непрерывного цикла, ЖКХ, энергетики, обороны, сфер транспорта, строительства, детские сады и школы. Остальные организации, которые не попадают в этот перечень, смогут продолжить работу по желанию при условии, что к работе будут допущены только сотрудники с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации или перенесённый ковид.

Не приживётся "сухой закон" на длинных ноябрских праздниках и в Псковской области. Как сообщил Лайфу советник губернатора региона Антон Сергеев, алкомаркеты, как и торговые центры, закрывать не планируется, а вот театры, музеи и детские комнаты в ТЦ приостановят работу. Также в области с сегодняшнего дня действует правило, что водитель автобуса не может начать движение, пока все пассажиры не наденут маски, а гостиницы могут быть заполнены максимум на 50 процентов.

"Но мы рекомендуем туристам не ехать в регион в эти дни, чтобы впоследствии не повысилась заболеваемость коронавирусом", — уточнил собеседник Лайфа.

В Краснодарском крае ещё предстоит решить вопрос с работой алкомаркетов на ковидных "каникулах", сообщили Лайфу в администрации региона. Пока что эта тема на совещаниях у губернатора Вениамина Кондратьева не обсуждалась.

А вот в ХМАО алкомаркеты стараются подстроиться под новые условия работы, чтобы не закрыться на время ноябрьских праздников. Об этом во время заседания оперштаба рассказала губернатор региона Наталья Комарова. По её словам, алкомаркеты быстро изучили новое постановление и разместили на своих полках товары первой необходимости, тем самым обеспечили доступ покупателей.