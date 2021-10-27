Зампред ЦИК Николай Булаев заразился коронавирусом

"Тем не менее он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он, даже лёжа с ковидом, не мог остановить свою озабоченность", — сказала Памфилова, обращаясь к Булаеву по видеосвязи на заседании ЦИК.