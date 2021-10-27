Зампред ЦИК Николай Булаев заразился коронавирусом
Он изолировался, но продолжает работать в дистанционном формате.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заразился коронавирусом, сейчас он находится на карантине, рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Тем не менее он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он, даже лёжа с ковидом, не мог остановить свою озабоченность", — сказала Памфилова, обращаясь к Булаеву по видеосвязи на заседании ЦИК.
Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты. Безруков также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты. Позже актёр рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида.
Комментариев: 0