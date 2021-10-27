Школа "Останкино" вернёт деньги за обучение отчисленной за лайк студентке

Школа "Останкино" вернёт деньги за обучение студентке, отчисленной за лайк. Видео © Instagram/thealice

Высшая школа телевидения "Останкино" связалась с одной из студенток, которая была отчислена за лайк под комментарием с критикой в "Инстаграме", и сообщила о решении вернуть ей деньги за обучение.

"Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась школа, сказала, что приказ уже готов и что денежные средства мне будут возвращены", — рассказала Алиса Тимченко в "Инстаграме".

На вопрос о том, будут ли возвращены деньги другим студентам, попавшим в такую же ситуацию, сотрудники школы отвечать девушке не стали. Алиса планирует сегодня поехать в учебное заведение, чтобы разобраться с судьбой остальных коллег по несчастью.