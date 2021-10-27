"Это вызов": Военный эксперт напомнил Украине о российском "Панцире-СМ" после применения ударного дрона в Донбассе
По словам собеседника Лайфа, Россия имеет эффективные средства поражения. Если появится угроза для территории страны, то мы вправе нанести удар.
Даже критически слабая противовоздушная оборона способна перехватить летательные аппараты вроде дрона Bayraktar, о применении которого в Донбассе сообщил Генштаб ВС Украины. Однако сам факт использования беспилотника является вызовом для России, заявил в беседе с Лайфом военный эксперт Владимир Евсеев.
"Россия уже сталкивалась с такими беспилотными летательными аппаратами. Сейчас у России есть более современные системы: это "Панцирь-СМ", новые системы радиоэлектронной борьбы. Более того, в России ведётся разработка летательного аппарата перехватчика. Также у России имеется очень эффективная система обнаружения этих летательных аппаратов", — сказал он.
Эксперт напомнил, что Россия имеет эффективные средства поражения. Если появится угроза для территории страны, то РФ вправе нанести удар и уничтожить места развёртывания данных летательных аппаратов.
"Россия для этого имеет значительный арсенал средств самого различного класса. Я думаю, украинской стороне это надо иметь в виду. В целом я не вижу никаких проблем в эффективности противодействия этому летательному аппарату. Это вызов, не более того", — заключил Евсеев.
Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений.
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