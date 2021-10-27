Даже критически слабая противовоздушная оборона способна перехватить летательные аппараты вроде дрона Bayraktar, о применении которого в Донбассе сообщил Генштаб ВС Украины. Однако сам факт использования беспилотника является вызовом для России, заявил в беседе с Лайфом военный эксперт Владимир Евсеев.

"Россия уже сталкивалась с такими беспилотными летательными аппаратами. Сейчас у России есть более современные системы: это "Панцирь-СМ", новые системы радиоэлектронной борьбы. Более того, в России ведётся разработка летательного аппарата перехватчика. Также у России имеется очень эффективная система обнаружения этих летательных аппаратов", — сказал он.

Эксперт напомнил, что Россия имеет эффективные средства поражения. Если появится угроза для территории страны, то РФ вправе нанести удар и уничтожить места развёртывания данных летательных аппаратов.