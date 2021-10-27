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"Это вызов": Военный эксперт напомнил Украине о российском "Панцире-СМ" после применения ударного дрона в Донбассе

По словам собеседника Лайфа, Россия имеет эффективные средства поражения. Если появится угроза для территории страны, то мы вправе нанести удар.

27 октября, 10:56

Кадр из видео © Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Даже критически слабая противовоздушная оборона способна перехватить летательные аппараты вроде дрона Bayraktar, о применении которого в Донбассе сообщил Генштаб ВС Украины. Однако сам факт использования беспилотника является вызовом для России, заявил в беседе с Лайфом военный эксперт Владимир Евсеев.

"Россия уже сталкивалась с такими беспилотными летательными аппаратами. Сейчас у России есть более современные системы: это "Панцирь-СМ", новые системы радиоэлектронной борьбы. Более того, в России ведётся разработка летательного аппарата перехватчика. Также у России имеется очень эффективная система обнаружения этих летательных аппаратов", — сказал он.

Конец перемирия: для чего Киев применил в Донбассе турецкие ударные дроны

Конец перемирия: для чего Киев применил в Донбассе турецкие ударные дроны

Эксперт напомнил, что Россия имеет эффективные средства поражения. Если появится угроза для территории страны, то РФ вправе нанести удар и уничтожить места развёртывания данных летательных аппаратов.

"Россия для этого имеет значительный арсенал средств самого различного класса. Я думаю, украинской стороне это надо иметь в виду. В целом я не вижу никаких проблем в эффективности противодействия этому летательному аппарату. Это вызов, не более того", — заключил Евсеев.

В ЛНР сбили украинский разведывательный дрон

В ЛНР сбили украинский разведывательный дрон

Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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