Останутся без флага и гимна: Что грозит Украине за серьёзное нарушение кодекса WADA Кажется, спорт в Незалежной ждут очень большие проблемы. А ведь совсем скоро Олимпийские игры в Пекине. 27 октября, 10:57 Фото © Jamie Squire / Getty Images

В мире спорта разгорается очередной и достаточно крупный скандал. WADA поздно вечером 26 октября обвинило Украину в достаточно серьёзных нарушениях антидопингового кодекса. Организация, и в нашей стране это знают прекрасно, подобные вещи отслеживает достаточно серьёзно. Теперь Украина замерла в ожидании санкций против себя, которые могут быть очень даже неприятными. Рассмотрим пару сценариев.

Сценарий первый: казнить, нельзя помиловать

Для того чтобы поймать Украину на нарушениях кодекса WADA, организации пришлось провести целое расследование. Всё, как в шпионских боевиках. И даже название придумали интересное — "Операция "Геркулес". В итоге, сотрудники Всемирного антидопингового агентства сумели установить, что с 2012 года Украина проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.

— "Операция "Геркулес" имеет убедительные и подтверждённые доказательства того, что представители НАДЦУ связывались со спортсменами через их тренеров и просили их явиться за день до тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ зачастую использовал эту практику перед важными международными соревнованиями, — говорится в заявлении директора Отдела независимой разведки и расследований WADA Гюнтера Янгера.

Проще говоря, представители украинского антидопингового агентства заранее информировали спортсменов о том, что будет допинг-контроль. Хотя WADA явно против этого и может наведаться к спортсменам в любое время дня и ночи. Не верите? Спросите у наших, к примеру, футболистов, к которым перед ЧМ-2018 приходили тогда, когда считали нужным.

Безусловно, предупреждение за день не поможет спортсмену скрыть следы допинга. Однако в случае чего-то незаконного он может просто взять и пропустить допинг-контроль — это далеко не самое страшное нарушение. Безусловно, здесь можно много и долго рассуждать о теоретических нарушениях и возможных дисквалификациях, однако вменяемое Украине нарушение — скорее организационное.

Впрочем, наказать Незалежную могут очень даже серьёзно. Как мы знаем, WADA в последнее время не боится выносить максимально суровые вердикты, особенно если видит систематические нарушения. Случай с Украиной как раз из числа таких.

— Для нас очевидны систематический характер и дерзость незаконных практик, что свидетельствует о серьёзных организационных недостатках в национальной антидопинговой организации. Результаты расследования будут переданы в комитет WADA по соответствию, который представит рекомендации исполнительному комитету о признании НАДЦ не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, — также заметил Янгер.

Судя по риторике представителя WADA, в организации готовы к самым суровым наказаниям. Особенно если учесть, что тянулось всё это аж с 2012 года. Нельзя не вспомнить и несколько случаев с Олимпиады в Токио, где украинские спортсмены попадались на допинге. В комплексе всё это может сулить очень большие проблемы для всего украинского спорта. Лишение флага и гимна — лишь верхушка айсберга. Не стоит исключать и целый ряд иных санкций вплоть до дисквалификаций различных национальных федераций.

Сценарий второй: казнить нельзя, помиловать

Очень многое будет зависеть от того, как быстро WADA будет вести своё расследование. До старта Олимпиады в Пекине буквально несколько месяцев. Не исключено, что организация до этого времени просто не успеет завершить расследование и сформировать все необходимые обвинения. И вот уже этот сценарий очень даже вероятен.

Продолжим следовать по этому пути. Олимпиада в Пекине пройдёт, до Игр в Париже будет целых два года. Никакой острой необходимости наказывать Украину в это время у WADA и МОК не будет. Так что вполне возможно, что ситуация просто отойдёт на второй-третий или какой-либо ещё план. Закончится всё чередой громких отставок на Украине, да и всё, пожалуй.

Маловероятно, что какие-то наказания ждут отдельные группы спортсменов. Скорее здесь всё ограничится лишь тем, что WADA будет строже следить за всеми передвижениями представителей Украины. Исключать этого не стоит. Ведь речь идёт не о наших, которых, как известно, в организации любят то и дело за что-нибудь наказать. Даже если нарушения были много лет назад. Главное — влепить дисквалификацию пожирнее, да и лишить нас чего-нибудь важного. Флага и гимна, например.

В любом случае у Украины большие проблемы незадолго до Игр в Пекине. И даже неважно, какими будут санкции и наказания. Тотально изменилось отношение к украинским спортсменам, которые и раньше попадали в допинговые скандалы. Пока из Киева ничего не слышно. Никаких официальных комментариев или заявлений. Тем не менее пропасть близка.

Авторы Шамиль Гаджиев