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Реванш за Олимпиаду: Дина Аверина завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира за день

Её сестра Арина на сей раз сумела выступить уверенно и стала второй.

27 октября, 11:47
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Для неё это вторая золотая медаль в течение сегодняшнего дня.

За своё выступление она получила 29,125 и стала 15-кратной чемпионкой мира. На втором месте расположилась её сестра — Арина Аверина, которая на сей раз сумела выступить уверенно и набрала 27,675 балла. Тройку лидеров замкнула Алина Горносько из Белоруссии.

Феноменально: Дина Аверина выиграла в упражнениях с обручем и стала 14-кратной чемпионкой мира

Феноменально: Дина Аверина выиграла в упражнениях с обручем и стала 14-кратной чемпионкой мира

Ранее Лайф сообщал, что Дина Аверина стала чемпионкой мира 2021 года в упражнениях с обручем. Арина Аверина допустила ошибку и остановилась на шестом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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