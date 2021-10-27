Реванш за Олимпиаду: Дина Аверина завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира за день
Её сестра Арина на сей раз сумела выступить уверенно и стала второй.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Для неё это вторая золотая медаль в течение сегодняшнего дня.
За своё выступление она получила 29,125 и стала 15-кратной чемпионкой мира. На втором месте расположилась её сестра — Арина Аверина, которая на сей раз сумела выступить уверенно и набрала 27,675 балла. Тройку лидеров замкнула Алина Горносько из Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что Дина Аверина стала чемпионкой мира 2021 года в упражнениях с обручем. Арина Аверина допустила ошибку и остановилась на шестом месте.
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