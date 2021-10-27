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Путин поприветствовал участников нового сезона олимпиады "Я — профессионал"

По словам российского лидера, "для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей".

27 октября, 11:44
<p>Фото © <a href="https://yandex.ru/profi/media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Я Профи"</a></p>

Фото © "Я Профи"

Президент Владимир Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей". По словам главы государства, за время своего существования эта олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым и стремящимся к новым знаниям юношам и девушкам проявить себя, обменяться опытом и получить поддержку в реализации намеченных планов.

"Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей — технических, естественнонаучных и гуманитарных — из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперёд, к заветной цели", — указал Владимир Путин.

Президент пожелал участникам олимпиады удачи и всего наилучшего, подчеркнув, что "для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей".

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Отметим, что регистрация на пятый сезон олимпиады "Я — профессионал" продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Победители будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — получат также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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