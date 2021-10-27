Путин поприветствовал участников нового сезона олимпиады "Я — профессионал"
По словам российского лидера, "для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей".
Фото © "Я Профи"
Президент Владимир Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей". По словам главы государства, за время своего существования эта олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым и стремящимся к новым знаниям юношам и девушкам проявить себя, обменяться опытом и получить поддержку в реализации намеченных планов.
"Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей — технических, естественнонаучных и гуманитарных — из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперёд, к заветной цели", — указал Владимир Путин.
Президент пожелал участникам олимпиады удачи и всего наилучшего, подчеркнув, что "для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей".
Отметим, что регистрация на пятый сезон олимпиады "Я — профессионал" продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Победители будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — получат также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.
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