Путин поприветствовал участников нового сезона олимпиады "Я — профессионал"

Президент Владимир Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей". По словам главы государства, за время своего существования эта олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым и стремящимся к новым знаниям юношам и девушкам проявить себя, обменяться опытом и получить поддержку в реализации намеченных планов.

"Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей — технических, естественнонаучных и гуманитарных — из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперёд, к заветной цели", — указал Владимир Путин.

Президент пожелал участникам олимпиады удачи и всего наилучшего, подчеркнув, что "для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей".