Денис Проценко: Без помощи волонтёров врачам сейчас точно не обойтись
Главврач больницы в Коммунарке поддержал призыв к перезапуску акции #МыВместе и поблагодарил её участников за помощь, а также энтузиазм и энергию, которую они дарят всем вокруг.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о важности волонтёрской работы в период пандемии. Пост с благодарностью участникам акции "Мы вместе" появился в среду в его телеграм-канале. По словам Проценко, волонтёры с самого начала пандемии помогали медикам, заряжая всех вокруг своим энтузиазмом и энергией. А самое главное, по мнению главврача больницы в Коммунарке, в том, что добровольцы "освобождали время и силы врачей и медсестёр, чтобы они больше внимания могли уделять именно врачеванию".
"По всей стране волонтёры стали настоящей опорой для врачей и всех, кто вынужден был соблюдать карантин. Сегодня новая волна вируса захлестнула страну. И на помощь медикам снова приходят волонтёры из штабов "Мы вместе". Сегодня на площадке "Единой России" во время онлайн-конференции ещё раз сказал большое спасибо ребятам", — написал Проценко.
Работы для добровольцев, по словам главврача, сейчас очень много: нужно не только помочь врачам приехать к пациентам, но и организовать помощь в покупке товаров первой необходимости и лекарств для тех, кто соблюдает карантин. Проценко отметил, что каждый волонтёр на данный момент на вес золота, поскольку медработники во всех регионах страны сейчас работают с запредельными нагрузками.
"Уверен, что волонтёры-медики могут внести свой неоценимый вклад в дело информирования о нужности и важности вакцинации. Без помощи врачам сейчас точно не обойтись, так что мы вместе", — подытожил главврач больницы в Коммунарке.
Ранее глава Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев в ходе пленарного заседания сообщил депутатам о возобновлении акции #МыВместе и призвал коллег присоединиться к волонтёрам, чтобы оказать помощь гражданам в условиях пандемии коронавируса. Парламентарий напомнил, что участники общероссийской акции, которая стартовала в марте 2020 года, помогли шести с половиной миллионам россиян за время пандемии коронавируса.
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