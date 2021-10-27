Денис Проценко: Без помощи волонтёров врачам сейчас точно не обойтись

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о важности волонтёрской работы в период пандемии. Пост с благодарностью участникам акции "Мы вместе" появился в среду в его телеграм-канале. По словам Проценко, волонтёры с самого начала пандемии помогали медикам, заряжая всех вокруг своим энтузиазмом и энергией. А самое главное, по мнению главврача больницы в Коммунарке, в том, что добровольцы "освобождали время и силы врачей и медсестёр, чтобы они больше внимания могли уделять именно врачеванию".

"По всей стране волонтёры стали настоящей опорой для врачей и всех, кто вынужден был соблюдать карантин. Сегодня новая волна вируса захлестнула страну. И на помощь медикам снова приходят волонтёры из штабов "Мы вместе". Сегодня на площадке "Единой России" во время онлайн-конференции ещё раз сказал большое спасибо ребятам", — написал Проценко.

Работы для добровольцев, по словам главврача, сейчас очень много: нужно не только помочь врачам приехать к пациентам, но и организовать помощь в покупке товаров первой необходимости и лекарств для тех, кто соблюдает карантин. Проценко отметил, что каждый волонтёр на данный момент на вес золота, поскольку медработники во всех регионах страны сейчас работают с запредельными нагрузками.

"Уверен, что волонтёры-медики могут внести свой неоценимый вклад в дело информирования о нужности и важности вакцинации. Без помощи врачам сейчас точно не обойтись, так что мы вместе", — подытожил главврач больницы в Коммунарке.