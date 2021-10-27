Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в федеральный розыск
Источник Лайфа уточняет, что мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
Преступника, который сбежал из-под стражи из психиатрической больницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в УФСИН России по области.
Магомед Алханов 1982 года рождения осуждён за бандитизм. Его имя и дата рождения совпадают с данными члена банды Басаева, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.
Источник Лайфа уточняет, что мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
В момент побега преступник был одет в спортивный костюм и кроссовки чёрного цвета. Приметы: худощавое телосложение, седая борода. Обо всех подозрительных лицах и транспортных средствах жителей просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 112, 102, 8-8512-40-01-16 (дежурная часть УМВД России по городу Астрахани).
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