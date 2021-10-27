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Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в федеральный розыск

Источник Лайфа уточняет, что мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.

27 октября, 11:26
<p>Фото © <a href="https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26639829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Астраханской области</a></p>

Фото © УМВД России по Астраханской области

Преступника, который сбежал из-под стражи из психиатрической больницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в УФСИН России по области.

Магомед Алханов 1982 года рождения осуждён за бандитизм. Его имя и дата рождения совпадают с данными члена банды Басаева, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.

Источник Лайфа уточняет, что мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.

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В момент побега преступник был одет в спортивный костюм и кроссовки чёрного цвета. Приметы: худощавое телосложение, седая борода. Обо всех подозрительных лицах и транспортных средствах жителей просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 112, 102, 8-8512-40-01-16 (дежурная часть УМВД России по городу Астрахани).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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