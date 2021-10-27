Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в федеральный розыск

Преступника, который сбежал из-под стражи из психиатрической больницы в Астрахани, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в УФСИН России по области.

Магомед Алханов 1982 года рождения осуждён за бандитизм. Его имя и дата рождения совпадают с данными члена банды Басаева, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.



Источник Лайфа уточняет, что мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.