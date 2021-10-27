В Госдуму внесли закон о наказании за отождествление СССР и Третьего рейха
Проект планируется включить в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
В Госдуму РФ внесли законопроект об ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии, согласно которому в случае нарушения гражданам будет грозить штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, а юридическим лицам — наказание до 100 тысяч рублей.
"Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", — так будет звучать статья, предложенная депутатами.
Документ размещён в электронной базе данных Госдумы. Законопроект планируется включить в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ. Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы.
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