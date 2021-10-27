Глава РПЛ Хачатурянц вошёл в исполком РФС вместо Прядкина

Исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц вошёл в состав Бюро исполкома РФС вместо бывшего руководителя лиги Сергея Прядкина. Об этом информирует пресс-служба РФС.

Соответствующее решение было утверждено на исполкоме РФС. По словам главы Союза Александра Дюкова, вопрос об этом подняли клубы РПЛ и в итоге исполком проголосовал за это.