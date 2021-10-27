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Глава РПЛ Хачатурянц вошёл в исполком РФС вместо Прядкина

Вопрос об этом подняли клубы чемпионата страны. Связано это с недавними изменениями в руководстве турнира.

27 октября, 11:29
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц вошёл в состав Бюро исполкома РФС вместо бывшего руководителя лиги Сергея Прядкина. Об этом информирует пресс-служба РФС.

Соответствующее решение было утверждено на исполкоме РФС. По словам главы Союза Александра Дюкова, вопрос об этом подняли клубы РПЛ и в итоге исполком проголосовал за это.

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Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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