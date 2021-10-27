Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками

МИД России проверяет информацию о боевом применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar на территории Донбасса. Об этом журналистам рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, пока не известно, какие из заявлений Киева являются достоверными.

"Что касается сообщений о применений ВСУ "Байрактар" по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел", — сказал Лавров.