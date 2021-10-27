Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками
Министр также обратился к тем, кто поддерживает Украину в её стремительных попытках попасть в состав НАТО.
Фото © VK / МИД России
МИД России проверяет информацию о боевом применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar на территории Донбасса. Об этом журналистам рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, пока не известно, какие из заявлений Киева являются достоверными.
"Что касается сообщений о применений ВСУ "Байрактар" по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел", — сказал Лавров.
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Глава дипведомства добавил, что ситуация с беспилотником должна заставить задуматься тех, "кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим" и поддерживает Украину в её стремительных попытках попасть в состав НАТО.
Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений.
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