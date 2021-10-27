Покусавшая стюардессу пассажирка рейса Анапа — Москва обвинила полицейских в вымогательстве
Со слов девушки, ей не отдавали паспорт и угрожали оставить под стражей на десять суток.
Скриншот из видео © SHOT
Анастасия Делла-Росса, которая закатила скандал в самолёте Анапа — Москва и покусала стюардессу, сообщила правоохранителям, что полицейские с неё требовали взятку и оказывали психологическое давление. Об этом рассказал Лайфу источник.
Кусающаяся пассажирка утверждает, что в отделе полиции после снятия с рейса её грозились оставить на десять суток. Девушка посчитала, что будет проще всё подписать, несмотря на то что изначально подписывать что-либо она не собиралась. Кроме того, со слов пассажирки, ей не отдавали паспорт, завели к начальнику полиции и сказали, что у неё есть два варианта: либо оплатить штраф на месте, либо ждать суда. Предложение оплатить штраф на месте Анастасия восприняла как вымогательство взятки. Источник Лайфа также уточнил, что обжаловать постановление она не планирует и единственное её желание — поскорее вернуться в Москву.
Ранее Лайф писал о том, что пассажирка рейса Анапа — Москва закатила скандал в самолёте и покусала стюардессу. 28-летнюю россиянку сняли с самолёта, вылетающего по маршруту Анапа — Москва, из-за неадекватного поведения. Она нецензурно выражалась, а также укусила бортпроводницу за руку, а всё из-за того, что девушку не пускали в туалет.
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