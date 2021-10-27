Покусавшая стюардессу пассажирка рейса Анапа — Москва обвинила полицейских в вымогательстве

Кусающаяся пассажирка утверждает, что в отделе полиции после снятия с рейса её грозились оставить на десять суток. Девушка посчитала, что будет проще всё подписать, несмотря на то что изначально подписывать что-либо она не собиралась. Кроме того, со слов пассажирки, ей не отдавали паспорт, завели к начальнику полиции и сказали, что у неё есть два варианта: либо оплатить штраф на месте, либо ждать суда. Предложение оплатить штраф на месте Анастасия восприняла как вымогательство взятки. Источник Лайфа также уточнил, что обжаловать постановление она не планирует и единственное её желание — поскорее вернуться в Москву.