Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани
По данным источника, мужчина состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
39-летний Магомед Алханов совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки по двору. Об обстоятельствах случившегося Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, осуждённый проходил психиатрическую экспертизу в медучреждении. Во время прогулки по двору психбольницы он отогнул прут забора и скрылся. При этом, как стало известно Лайфу, Алханов являлся членом банды Шамиля Басаева и состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Беглец осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
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