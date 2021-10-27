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Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

По данным источника, мужчина состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

27 октября, 12:16
<p>Фото © <a href="https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26639829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Астраханской области</a></p>

Фото © УМВД России по Астраханской области

39-летний Магомед Алханов совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки по двору. Об обстоятельствах случившегося Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, осуждённый проходил психиатрическую экспертизу в медучреждении. Во время прогулки по двору психбольницы он отогнул прут забора и скрылся. При этом, как стало известно Лайфу, Алханов являлся членом банды Шамиля Басаева и состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Беглец осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в федеральный розыск

Сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника объявили в федеральный розыск

Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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