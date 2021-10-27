Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

По его словам, осуждённый проходил психиатрическую экспертизу в медучреждении. Во время прогулки по двору психбольницы он отогнул прут забора и скрылся. При этом, как стало известно Лайфу, Алханов являлся членом банды Шамиля Басаева и состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Беглец осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".