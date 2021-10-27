Под Ярославлем обезумевшая мать накормила маленькую дочь таблетками от тараканов и выбросила из окна
Девочку спасли, несмотря на тяжёлые травмы. 25-летняя женщина задержана, но, скорее всего, её отправят не в тюрьму, а в психушку.
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В Ярославской области продолжают выяснять обстоятельства страшной трагедии, произошедшей вчера в Ростове Великом. Там 25-летняя женщина выбросила из окна свою четырёхлетнюю дочь, пока её братик — немного постарше — захлёбывался слезами за дверью. По версии следствия, мать была психически нездорова и таким зверским образом хотела лишить жизни себя и дочку, а сына оставить на попечение супруга. Самого мужчины не было дома в момент инцидента, он подошёл к подъезду, когда маленькую кроху с тяжёлыми травмами грузили в карету скорой помощи. Девочка выжила, информация о её состоянии выясняется. Причинить вред самой себе её мать не успела или не смогла.
Между тем ярославские журналисты узнали, что, зайдя в квартиру, следователи обнаружили на столе на кухне таблетки от тараканов. По предварительным данным, перед тем как выбросить девочку из окна, мамаша накормила её ядом и приняла его сама, пишет "Про город". Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил дело на контроль. Горе-мать задержана, но, скорее всего, её отправят в психушку.
"Ростовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), задержана 25-летняя местная жительница", — сообщает Следственное управление СК России по Ярославской области.
Напомним, что похожий ужасный случай произошёл в Стерлитамаке. 29-летняя женщина выбросила из окна родильного отделения чужого ребёнка, инцидент произошёл в одной из палат на третьем этаже клинической больницы № 1. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка", она арестована. Выяснилось, что во время беременности женщина наблюдалась в психдиспансере с диагнозом "депрессия".
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