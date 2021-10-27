В Оренбуржье мигрант жестоко зарезал сестру на глазах её годовалого ребёнка

В Оренбургской области между братом и сестрой, прибывшими в Россию из соседнего государства, произошёл конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры 24-летний мужчина схватился за нож и нанёс женщине 28 ранений.

Жители многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске услышали крики из соседней квартиры и вызвали полицию, сообщает портал "Время 56" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Приехав на место, оперативники встретили около дома обнажённого мужчину. Он рассказал, где живёт, и показал свою квартиру. Там было обнаружено тело 27-летней женщины с 28 колото-резаными ранами. Задержанный сознался в убийстве сестры. По данным Следственного управления СК РФ по Оренбургской области, в момент совершения преступления в квартире также находился годовалый ребёнок потерпевшей, в настоящее время малыша передали отцу, он не пострадал.