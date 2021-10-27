Переживший ядерную бомбардировку Хиросимы японец умер в возрасте 96 лет

Сунао Цубои, который пережил атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, скончался в возрасте 96 лет. Он был сопредседателем в Японской организации пострадавших от атомных и водородных бомб. Об этом сообщает издание AlArabya News.

"Я весь горел. Пытался убежать, но вскоре просто не смог даже идти. Нашёл камень и даже написал на нём, что "Цубои умер здесь". Однако вскоре я очнулся", — процитировало издание слова Цубои из интервью 2016 года, где он рассказывал о пережитом опыте.

После трагедии японец стал ярым сторонником ядерного разоружения. Несмотря на годы работы в этом направлении, он оставался в какой-то мере фаталистом: как пишет издание, Цубои говорил, что "может умереть хоть завтра, но никогда не сдастся, пока жив". В итоге, дожив до глубокой старости, он умер от анемии, сообщает издание.