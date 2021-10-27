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Переживший ядерную бомбардировку Хиросимы японец умер в возрасте 96 лет

Он был ярым противником такого оружия и призывал отказаться от его использования.

27 октября, 11:55
<p>Фото © <a href="https://english.alarabiya.net/News/world/2021/10/27/Hiroshima-nuclear-bomb-survivor-Sunao-Tsuboi-dies-at-96" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AlArabya News</a></p>

Фото © AlArabya News

Сунао Цубои, который пережил атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, скончался в возрасте 96 лет. Он был сопредседателем в Японской организации пострадавших от атомных и водородных бомб. Об этом сообщает издание AlArabya News.

"Я весь горел. Пытался убежать, но вскоре просто не смог даже идти. Нашёл камень и даже написал на нём, что "Цубои умер здесь". Однако вскоре я очнулся", — процитировало издание слова Цубои из интервью 2016 года, где он рассказывал о пережитом опыте.

После трагедии японец стал ярым сторонником ядерного разоружения. Несмотря на годы работы в этом направлении, он оставался в какой-то мере фаталистом: как пишет издание, Цубои говорил, что "может умереть хоть завтра, но никогда не сдастся, пока жив". В итоге, дожив до глубокой старости, он умер от анемии, сообщает издание.

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Ранее Лайф рассказывал, что детали сброшенной на Хиросиму бомбы продали на аукционе за 6 миллионов рублей. Это были заглушки, которые устраняли возможность взрыва при перемещении.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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