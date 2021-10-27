В МВД предложили ввести госрегулирование оборота метанола после массовых отравлений
По данным ведомства, только с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости скончалось 56 человек из 11 регионов страны.
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В связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях начальник управления "Т" МВД РФ Олег Ким заявил о необходимости регламентировать в стране оборот метилового спирта.
"Вопрос стоит остро. Одним из решений этой проблематики я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях. Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчётности", — сказал Ким на заседании Комитета Госдумы по экономической политике.
Он напомнил, что в 2019 году был изменён закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, после чего поставки жидкости на нелегальное производство значительно сократились. Но в последнее время в качестве сырья для незаконной продукции стали использовать опасный для жизни и здоровья метиловый спирт. В связи с чем в России участились случаи массового отравления с летальным исходом. По словам Кима, только с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости скончалось 56 человек из 11 регионов страны.
Напомним, волна смертельных отравлений суррогатным алкоголем ранее произошла в Оренбуржье. Она началась 7 октября, когда сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. На данный момент известно о более чем 30 погибших. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.
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