В МВД предложили ввести госрегулирование оборота метанола после массовых отравлений

"Вопрос стоит остро. Одним из решений этой проблематики я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях. Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчётности", — сказал Ким на заседании Комитета Госдумы по экономической политике.

Он напомнил, что в 2019 году был изменён закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, после чего поставки жидкости на нелегальное производство значительно сократились. Но в последнее время в качестве сырья для незаконной продукции стали использовать опасный для жизни и здоровья метиловый спирт. В связи с чем в России участились случаи массового отравления с летальным исходом. По словам Кима, только с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости скончалось 56 человек из 11 регионов страны.