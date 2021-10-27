На Урале мать зарезала 8-летнюю дочь и свалила вину на выдуманного "бородатого мужчину"

Женщина зарезала собственную восьмилетнюю дочь, потому что та не хотела ложиться спать, сама вызвала полицию и изначально заявила о том, что убийца — неизвестный "бородатый мужчина". Однако правоохранители смогли установить страшную правду.

Трагедия произошла в городе Нижние Серги Свердловской области. Ночью 26 октября в дежурную часть позвонила женщина, которая заявила, что в её дом проник некий бородатый мужчина и зарезал её малолетнюю дочь. Когда полицейские прибыли на место преступления, стало понятно, что никакого маньяка не было.

"Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали не совместимыми с жизнью", — рассказал Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.