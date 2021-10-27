На Урале мать зарезала 8-летнюю дочь и свалила вину на выдуманного "бородатого мужчину"
Позже женщина всё-таки призналась, что схватилась за нож, так как девочка капризничала и не хотела ложиться спать.
Фото © ТАСС / Антон Подгайко
Женщина зарезала собственную восьмилетнюю дочь, потому что та не хотела ложиться спать, сама вызвала полицию и изначально заявила о том, что убийца — неизвестный "бородатый мужчина". Однако правоохранители смогли установить страшную правду.
Трагедия произошла в городе Нижние Серги Свердловской области. Ночью 26 октября в дежурную часть позвонила женщина, которая заявила, что в её дом проник некий бородатый мужчина и зарезал её малолетнюю дочь. Когда полицейские прибыли на место преступления, стало понятно, что никакого маньяка не было.
"Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали не совместимыми с жизнью", — рассказал Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным E1.RU, подозреваемая состояла на учёте у психиатра. Сейчас она задержана.
А ранее страшное убийство ребёнка произошло в Вологде. Девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. 18 октября стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. При этом сама Ланская открестилась от расправы. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав.
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