НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Каире из-за подозрительной надписи на кресле

Лайнер вернулся в аэропорт вылета через 22 минуты. Сейчас воздушное судно проверяют специалисты.

27 октября, 11:52
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/lordfame/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vyacheslav Firsov</a></p>

Фото © Airliners.net / Vyacheslav Firsov

Пассажирский Airbus A220 "Египетских авиалиний", который ранее подал сигнал тревоги, совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира из-за подозрительного послания на одном из кресел в салоне лайнера. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолёт направлялся в Москву.

Пассажирский самолёт рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский самолёт рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги

"Рейс MS729 вернулся [в Каир] из-за наличия угрожающего сообщения от неизвестного лица на одном из сидений самолёта. Самолёт был возвращён в пункт вылета через 22 минуты", — говорится в сообщении.

Скриншот © Flightradar24

Скриншот © Flightradar24

О чём именно гласило угрожающее сообщение на кресле, не уточняется. Посадка в аэропорту Каира прошла в штатном режиме. Сейчас специалисты проверяют воздушное судно на наличие какой-либо угрозы.

Ранее Лайф рассказывал, что пассажирка рейса Анапа – Москва закатила скандал в самолёте и покусала стюардессу, которая не пускала её в туалет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1