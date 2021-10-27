Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Каире из-за подозрительной надписи на кресле
Лайнер вернулся в аэропорт вылета через 22 минуты. Сейчас воздушное судно проверяют специалисты.
Фото © Airliners.net / Vyacheslav Firsov
Пассажирский Airbus A220 "Египетских авиалиний", который ранее подал сигнал тревоги, совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира из-за подозрительного послания на одном из кресел в салоне лайнера. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолёт направлялся в Москву.
"Рейс MS729 вернулся [в Каир] из-за наличия угрожающего сообщения от неизвестного лица на одном из сидений самолёта. Самолёт был возвращён в пункт вылета через 22 минуты", — говорится в сообщении.
Скриншот © Flightradar24
О чём именно гласило угрожающее сообщение на кресле, не уточняется. Посадка в аэропорту Каира прошла в штатном режиме. Сейчас специалисты проверяют воздушное судно на наличие какой-либо угрозы.
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