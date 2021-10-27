Учёные выяснили, как точность ПЦР-теста на ковид зависит от времени суток

Сотрудники американского Университета Вандербильта выяснили, что ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные днём, могут быть в два раза точнее, чем сделанные после 20:00 и ночью. Исследование опубликовано на сайте университета.

Так, учёные подтвердили гипотезу о влиянии ковида на организм в зависимости от времени суток, а точнее, циркадного ритма — колебаний интенсивности различных биологических процессов в организме, связанных со сменой дня и ночи. Согласно результатам исследования, днём инфицированные клетки выделяют вирусы в кровь активнее, а после 20:00 нагрузка ослабевает.

В связи с этим авторы эксперимента предупреждают, что прохождение теста в оптимальное время суток повышает его точность и увеличивает шансы на правильную диагностику.